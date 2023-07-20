По словам специалиста, к ним относятся любая выпечка из пшеничной муки, картофельное пюре, белый рис и мелкие макаронные изделия. В список продуктов с высоким гликемическим индексом входят в том числе консервированные бобы, кукуруза, каши быстрого приготовления, манная крупа, кускус и кукурузные хлопья. И таких снеков, как попкорн, вафли и чипсы, тоже лучше избегать.