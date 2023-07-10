Ваши привычки, которые медленно убивают сердце

В один прекрасный момент оно даст сбой.

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Согласно статистике, сердечно-сосудистые заболевания поражают все более молодые категории граждан, что не может не вызывать волнение. Специалисты уверены, что в большинстве случаев, мы сами доводим себя до состояния, когда нашему сердцу нужна помощь. Мы решили собрать привычки, которые приводят к большим проблемам с одной из самых важных систем в организме.

Вы мало спите

Хороший сон помогает восстановиться в короткий срок. Если вы спите меньше пяти часов, организм начинает стрессовать, что выливается в большие проблемы. Циркуляция крови постепенно нарушается, вас начинает клонить в сон днем, вы становитесь непродуктивным. Как говорят специалисты, исследования показывают, что люди, чей сон был коротким и прерывистым примерно в два раза чаще страдают нарушениями в работе сердца и сосудов.

Вы ведете сидячий образ жизни

Знаете ли вы, что во время движения наш организм вырабатывает оксид азота — необходимое вещество, которое помогает нормализовать кровяное давление. Получить его можно только в процессе физической нагрузки. Постоянное пребывание в пассивном состоянии меняет работу кровеносной системы, и посещения врача в этом случае не избежать.

Вы не следите за весом