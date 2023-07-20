Ухудшение самочувствия, которое человек может связать с обычной усталостью или переутомлением, иногда говорит о заболеваниях сердца. О нетипичных симптомах их проявления "Вечерней Москве" рассказала терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, к ним относятся одышка при минимальных нагрузках, слабость, быстрая утомляемость, отеки лодыжек ног к концу дня, перебои в работе сердце и давящая боль за грудной клеткой.

Например, последний симптом в некоторых случаях сигнализирует об ишемической болезни сердца. Если ничего не предпринять в таком случае и не обратиться за помощью специалисту, может случиться инфаркт миокарда, предупреждает врач. Остальные признаки могут свидетельствовать о сердечной недостаточности и ряде других заболеваний.

"В некоторых случаях люди вообще не испытывают никаких неприятных ощущений, при этом сердечный приступ может схватить их неожиданно, поэтому важно соблюдать профилактические меры" – обратила внимание терапевт.