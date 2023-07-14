Какие нагрузки положительно влияют на сердце

Положительно на работе сердца сказываются аэробные физические нагрузки.

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О принципах таких тренировок рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев.

«Речь идет о регулярной ритмичной ходьбе, в том числе скандинавской, плавании, танцах, катании на лыжах и коньках, езде на велосипеде», – сказал врач.

По его словам, главное – соблюдать регулярность тренировок. Заниматься надо минимум 4–5 раз в неделю, а лучше ежедневно. Кроме того, нужно учитывать продолжительность занятий: «чем дольше, тем круче».

Однако для эффективности стоит подбирать такие виды занятий, чтобы вам было комфортно заниматься.