Высокий уровень холестерина в крови грозит развитием различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал хирург, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

По словам специалиста, зачастую именно серьезные нарушения в липидограмме являются причиной генерализованного атеросклероза. Его приближение вызывают ожирение, низкая физическая активность, большое количество насыщенных животных жиров в рационе, алкоголь, курение и другие факторы.

"Употребление холестерина не всегда напрямую связано с уровнем холестерина в крови. Но только в том случае, если не присутствует избыток жиров, провоцирующих ожирение", – обратил внимание врач.