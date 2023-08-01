Кардиохирург перечислил приводящие к инфаркту привычки

Инфаркт миокарда становится все более распространенным среди молодых людей. О причинах этого явления в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал кардиохирург Андрей Лысенко.

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По словам эксперта, у молодых людей инфаркт миокарда, как правило, связан с определенными заболеваниями или факторами, которые могут предрасполагать к этому. Например, одной из таких причин может быть наследственная гиперхолестеринемия. В этом случае необходимо нормализовать кровоснабжение сердца с помощью стентирования или шунтирования и продолжительной терапии медикаментами.

Также факторами, способствующими раннему развитию инфаркта, утверждает специалист, становятся повышенное артериальное давление, сахарный диабет, курение, употребление алкоголя и ожирение. Врач также отметил, что инфаркт в молодом возрасте более тяжело переносится из-за резкого нарушения нормального кровотока в сердце. Это существенно увеличивает риск летального исхода.