20-летняя девушка перенесла инсульт и назвала первый симптом

20-летняя девушка из Великобритании по имени Эсемей Ходжеттс рассказала о первом симптоме инсульта, который она перенесла. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Ходжеттс, она никогда не думала о том, что у нее может случится инсульт. Она вела здоровый образ жизни, занималась спортом и не злоупотребляла алкоголем.

В один из дней у девушки заболела голова, но она не обратила внимание на этот симптом и решила, что это произошло от усталости. Она легла спать, а с утра проснулась с сильной болью в шее, которая отдавала в плечо.

Ходжеттс пошла к врачу, и тот диагностировал у нее инсульт. Он был вызван расслоением шейной артерии. Девушка уверяет, что у нее не было других симптомов инсульта. Она могла выполнять привычные вещи и ходить на работу, боль не доставляла сильного дискомфорта.

Сейчас ей выписали необходимые препараты, но жизнь сильно изменилась. Ходжеттс говорит, что боится повторного инсульта, поэтому она отказалась от алкоголя и употребляет только здоровую пищу.