Врач заявила о неочевидной опасности зверобоя

Когда человек берет траву от какой-то проблемы и смешивает ее с другой со схожим действием, но на упаковке об этом нет информации, то этот эффект может усилиться и будет передозировка. Печень все это, естественно, пытается как-то скомпенсировать и вывести. В итоге орган работает с перегрузкой и начинаются проблемы.