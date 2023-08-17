Стоматолог Балакирева назвала портящие зубы продукты
Стоматолог Мария Балакирева рассказала, какие продукты портят здоровье зубов. Об этом пишет NEWS.ru.
По словам медика, большое влияние на зубы оказывают сахар и содержащие его продукты. Углеводы прилипают к стенке эмали и тяжело смываются слюной, поэтому после их употребления рекомендуется чистить зубы или хотя бы полоскать рот.
Кроме того, на внешнем виде зубов сказывается употребление сладких напитков, чая и кофе. Они "хорошо наседают на эмаль в виде тонкого налета", из-за чего она темнеет.
Однако врач призвала следить за гигиеной полости рта, несмотря на рацион питания, и раз в полгода ходить на осмотр к стоматологу и делать ультразвуковую чистку.
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