Стоматолог Автандилян рассказала, почему нельзя пропускать чистку зубов перед сном
Стоматолог Луиза Автандилян в интервью "Газете.Ru" рассказала, почему важно чистить зубы перед сном.
По словам медика, данная процедура помогает предотвратить скопление кариесогенных микроорганизмов в ротовой полости. Если же пренебрегать чисткой зубов перед сном, это может привести к проблемам с деснами, образованию зубного камня, кариеса, а также к неприятному запаху изо рта.
Налет на зубах быстро перерастает в зубной камень, а тот, в свою очередь, провоцирует воспаление десен.
Медик также напомнила, что остатки пищи создают благоприятную атмосферу для развития вредных микроорганизмов. За ночь они начинают выделять вещества, которые провоцируют неприятный запах изо рта.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стоматолог разрушила миф об анестезии перед удалением зубов.