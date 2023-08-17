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Терапевт Чернышова рассказала, как укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Врач-терапевт Надежда Чернышова навала способы укрепить иммунитет к осеннему сезону простуд. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Терапевт рассказала, как укрепить иммунитет перед сезоном простуд
© Unsplash

По словам медика, в последний месяц лета нужно чаще бывать на свеем воздухе, есть больше сезонных овощей и фруктов и начать регулярно заниматься спортом.

Еще один способ подготовить организм к сезону простуд - закаливание. Врач порекомендовала больше ходить босиком, купаться в водоемах и делать контрастные процедуры. Например, можно начать постепенно снижать температуру воды во время приема душа.

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Кроме того, очень важно соблюдать режим сна и ложиться раньше полуночи.

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