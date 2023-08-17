На начальных этапах злокачественные опухоли головного мозга могут не иметь ярко выраженных симптомов. Признаки развития заболевания перечислил "Известиям" онколог Александр Серяков.

По словам медика, самый частый симптом - это головные боли. Они возникают, как правило, во второй половине ночи или под утро, в периоды физического напряжения и стресса.

"Эти ощущения проявляются в виде тупой, непостоянной или распирающей боли. При появлении такого симптома следует обязательно обратиться к врачу", - сказал врач.

Еще один ранний признак злокачественной опухоли головного мозга - это рвота. Она не связана с приемами пищи, чаще всего возникает по утрам и сопровождается головной болью.

Среди других симптомов - проблемы с памятью, мышлением, концентрацией внимания и ориентацией в пространстве, раздражительность, апатия, галлюцинации, судорожные припадки, особенно после 20 лет, а также проблемы со зрением, сопровождающиеся ощущением тумана перед глазами и мельканием мушек.

На более поздних стадиях заболевания у пациентов появляются приступы головокружений, которые, как правило, связаны с определенными положениями головы.