Онколог Серяков перечислил ранние симптомы опухоли мозга
На начальных этапах злокачественные опухоли головного мозга могут не иметь ярко выраженных симптомов. Признаки развития заболевания перечислил "Известиям" онколог Александр Серяков.
По словам медика, самый частый симптом - это головные боли. Они возникают, как правило, во второй половине ночи или под утро, в периоды физического напряжения и стресса.
"Эти ощущения проявляются в виде тупой, непостоянной или распирающей боли. При появлении такого симптома следует обязательно обратиться к врачу", - сказал врач.
Еще один ранний признак злокачественной опухоли головного мозга - это рвота. Она не связана с приемами пищи, чаще всего возникает по утрам и сопровождается головной болью.
Среди других симптомов - проблемы с памятью, мышлением, концентрацией внимания и ориентацией в пространстве, раздражительность, апатия, галлюцинации, судорожные припадки, особенно после 20 лет, а также проблемы со зрением, сопровождающиеся ощущением тумана перед глазами и мельканием мушек.
На более поздних стадиях заболевания у пациентов появляются приступы головокружений, которые, как правило, связаны с определенными положениями головы.
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