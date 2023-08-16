Ларингит: причины, лечение, профилактика
Боль в горле часто становится неприятным симптомом простуды. Она мешает разговаривать, есть и заниматься привычными вещами.
Иногда боль в горле приводит к осиплости и к потере голоса. Чаще всего эти симптомы возникают из-за ларингита — воспалительного заболевания слизистой гортани.
Виды ларингита
- Катаральный (самая простая форма).
- Гипертрофический (изменение голоса).
- Атрофический (истончение слизистой гортани, поражается также задняя часть глотки).
- Геморрагический (точечные кровоизлияния на слизистой гортани).
- Стенозирующий (резкое сужение гортани).
Различается также острый и хронический ларингит. Острый возникает спонтанно на фоне других простудных заболеваний. Хронический же развивается постоянно, фазы ремиссии с обострениями чередуются.
Причины ларингита
Так как ларингит возникает в качестве простудного осложнения и редко протекает самостоятельно, главная причина его появления — вирусы группы ОРВИ.
- Аллергическая реакция.
- Вирусные инфекции.
- Бактериальные инфекции.
- Химическое отравление.
- Переохлаждение.
- Длительная нагрузка на голосовые связки.
Лечение
В качестве лечения ларингита часто выделяются немедикаментозные меры. Это обильное теплое питье, воздержание от нагрузок на голосовые связки, диета без острых продуктов, раздражающих слизистую. Также используются медикаментозные методы:
- Отхаркивающие средства.
- Жаропонижающие.
- Ингаляции физраствором.
- Антисептики.
- Антибиотики (при выявлении бактериального возбудителя).
Профилактика
Для профилактики ларингита стоит избегать повышенных нагрузок на связки, резких смен температур в еде. Не стоит переохлаждаться и обязательно нужно лечить бактериальные инфекции, чтобы не допустить осложнений.