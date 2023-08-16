Ларингит: причины, лечение, профилактика

Боль в горле часто становится неприятным симптомом простуды. Она мешает разговаривать, есть и заниматься привычными вещами.

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Иногда боль в горле приводит к осиплости и к потере голоса. Чаще всего эти симптомы возникают из-за ларингита — воспалительного заболевания слизистой гортани.

Виды ларингита

Катаральный (самая простая форма). Гипертрофический (изменение голоса). Атрофический (истончение слизистой гортани, поражается также задняя часть глотки). Геморрагический (точечные кровоизлияния на слизистой гортани). Стенозирующий (резкое сужение гортани).

Различается также острый и хронический ларингит. Острый возникает спонтанно на фоне других простудных заболеваний. Хронический же развивается постоянно, фазы ремиссии с обострениями чередуются.

Причины ларингита

Так как ларингит возникает в качестве простудного осложнения и редко протекает самостоятельно, главная причина его появления — вирусы группы ОРВИ.

Аллергическая реакция. Вирусные инфекции. Бактериальные инфекции. Химическое отравление. Переохлаждение. Длительная нагрузка на голосовые связки.

Лечение

В качестве лечения ларингита часто выделяются немедикаментозные меры. Это обильное теплое питье, воздержание от нагрузок на голосовые связки, диета без острых продуктов, раздражающих слизистую. Также используются медикаментозные методы:

Отхаркивающие средства. Жаропонижающие. Ингаляции физраствором. Антисептики. Антибиотики (при выявлении бактериального возбудителя).

Профилактика