Почему в анализах крови возникают ошибки
Опытные врачи часто повторяют - лечить нужно пациента, а не его анализы. Действительно только полная оценка клинической картины позволяет поставить правильный диагноз, а анализы подтверждают ту или иную гипотезу врача. Но иногда случается так, что анализы приходят с ошибками. Специалист сразу это заметит, а вот пациент успеет поволноваться.
"Рамблер" рассказывает, почему возникают ошибки в результатах анализов и как их можно, если не избежать, то свести к минимуму.
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Причины ошибок
- Перепутали бирки. В некоторых клиниках принято показывать пациенту пробирку с наклеенной биркой. Это снижает процент вероятных ошибок, но не исключает полностью.
- Ввели не те данные. Если лаборант устал или отвлекся, он может случайно поставить не ту цифру при введении данных.
- Технический сбой. Ошибки могут возникать, например, из-за неправильной калибровки оборудования.
- Ошибки при транспортировке и хранении. Температура, свет, срок хранения - все эти факторы могут повлиять на результат анализа.
- Взяли пробирку не того цвета. Пациенту цветные колпачки и разные формы и размеры пробирок ни о чем не говорят, а вот специалисты сразу понимают, на какой анализ сдали кровь.
- Мало крови. Если медсестра взяла недостаточное количество крови для анализа, его результат может быть искажен.
- Неправильная подготовка пациента. Некоторые анализы требуют специальной подготовки, например, натощак или после определенного времени после приема пищи. Несоблюдение этих правил может привести к искаженным результатам.
Если первые шесть ошибок никак не зависят от пациента, то последнюю вполне можно исключить.
Как правильно подготовиться к сдаче анализа крови
- Уточните у своего врача, нужно ли сдавать анализы натощак или после приема пищи, а также есть ли какие-либо другие особенности подготовки к конкретному анализу.
- Если требуется сдавать анализ натощак, не употребляйте пищу и напитки (кроме воды) за 8-12 часов до сдачи анализа.
- Откажитесь от алкоголя за 24 часа до сдачи анализа.
- Если вы принимаете лекарства, обязательно уточните у врача, нужно ли временно прекратить их прием перед сдачей анализов.
- Попробуйте расслабиться перед взятием образца крови, чтобы избежать возможных искажений результатов из-за стресса.
Если ошибка все-таки возникла, анализ можно и нужно пересдать. Скорее всего, об этом вам скажет врач.
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