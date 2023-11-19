Почему в анализах крови возникают ошибки

Опытные врачи часто повторяют - лечить нужно пациента, а не его анализы. Действительно только полная оценка клинической картины позволяет поставить правильный диагноз, а анализы подтверждают ту или иную гипотезу врача. Но иногда случается так, что анализы приходят с ошибками. Специалист сразу это заметит, а вот пациент успеет поволноваться.

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"Рамблер" рассказывает, почему возникают ошибки в результатах анализов и как их можно, если не избежать, то свести к минимуму.

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Причины ошибок

Перепутали бирки. В некоторых клиниках принято показывать пациенту пробирку с наклеенной биркой. Это снижает процент вероятных ошибок, но не исключает полностью. Ввели не те данные. Если лаборант устал или отвлекся, он может случайно поставить не ту цифру при введении данных. Технический сбой. Ошибки могут возникать, например, из-за неправильной калибровки оборудования. Ошибки при транспортировке и хранении. Температура, свет, срок хранения - все эти факторы могут повлиять на результат анализа. Взяли пробирку не того цвета. Пациенту цветные колпачки и разные формы и размеры пробирок ни о чем не говорят, а вот специалисты сразу понимают, на какой анализ сдали кровь. Мало крови. Если медсестра взяла недостаточное количество крови для анализа, его результат может быть искажен. Неправильная подготовка пациента. Некоторые анализы требуют специальной подготовки, например, натощак или после определенного времени после приема пищи. Несоблюдение этих правил может привести к искаженным результатам.

Если первые шесть ошибок никак не зависят от пациента, то последнюю вполне можно исключить.

Как правильно подготовиться к сдаче анализа крови

Уточните у своего врача, нужно ли сдавать анализы натощак или после приема пищи, а также есть ли какие-либо другие особенности подготовки к конкретному анализу.

Если требуется сдавать анализ натощак, не употребляйте пищу и напитки (кроме воды) за 8-12 часов до сдачи анализа.

Откажитесь от алкоголя за 24 часа до сдачи анализа.

Если вы принимаете лекарства, обязательно уточните у врача, нужно ли временно прекратить их прием перед сдачей анализов.

Попробуйте расслабиться перед взятием образца крови, чтобы избежать возможных искажений результатов из-за стресса.