$96.22-0.42102.92-0.17

Врач Гинзбург назвал ошибку, которая сокращает жизнь пожилых

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Москвой 24 объяснил, какая ошибка в питании может сократить продолжительность жизни пожилых людей.

Врач Гинзбург назвал ошибку, которая сокращает жизнь пожилых
© PxHere

По словам специалиста, главная ошибка, которую совершают люди старшего возраста, заключается в том, что их рацион неполноценный.

"Пожилые люди очень часто обедняют свое питание, делая его более скудным и дефицитным. Например, они воздерживаются от рыбы и фруктов, потому что экономят. Очень часто мы видим, что пожилые недоедают творог. Это кальций, который необходим их костям", – объяснил Михаил Гинцбург.

Диетолог рекомендует включить в ежедневный рацион два стакана кисломолочного напитка и два фрукта. Горох, сою, фасоль и другие бобовые специалист советует есть не менее пяти раз в неделю, жирную рыбу - не менее трех раз в неделю.

Как дефицит мяса в рационе влияет на здоровье костей

Ранее нутрициолог Дубицкая назвала опасный для пожилых овощ.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости