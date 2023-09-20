Врач Гинзбург назвал ошибку, которая сокращает жизнь пожилых
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Москвой 24 объяснил, какая ошибка в питании может сократить продолжительность жизни пожилых людей.
По словам специалиста, главная ошибка, которую совершают люди старшего возраста, заключается в том, что их рацион неполноценный.
"Пожилые люди очень часто обедняют свое питание, делая его более скудным и дефицитным. Например, они воздерживаются от рыбы и фруктов, потому что экономят. Очень часто мы видим, что пожилые недоедают творог. Это кальций, который необходим их костям", – объяснил Михаил Гинцбург.
Диетолог рекомендует включить в ежедневный рацион два стакана кисломолочного напитка и два фрукта. Горох, сою, фасоль и другие бобовые специалист советует есть не менее пяти раз в неделю, жирную рыбу - не менее трех раз в неделю.