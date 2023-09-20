Врач Гинзбург назвал ошибку, которая сокращает жизнь пожилых

"Пожилые люди очень часто обедняют свое питание, делая его более скудным и дефицитным. Например, они воздерживаются от рыбы и фруктов, потому что экономят. Очень часто мы видим, что пожилые недоедают творог. Это кальций, который необходим их костям", – объяснил Михаил Гинцбург.