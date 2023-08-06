Как дефицит мяса в рационе влияет на здоровье костей

Вегетарианская диета обладает определенными преимуществами. Она снижает риск развития сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета, ожирения и даже наступления смерти.

© Pexels

Однако есть и минусы: например, как недавно выяснили ученые, у отказавшихся от мясных продуктов людей чаще выявляются переломы. Почему так происходит и как это предотвратить – в материале "Рамблера".

Видео дня

Эксперимент

Специалисты из Университета Лидса провели исследование, в котором приняли участие более 410 000 человек. Они были поделены на группы в зависимости от своего рациона питания. Так, например, одни участники ели мясо 5 или более раз в неделю, другие довольствовались им реже, третьи заменяли его рыбой, а четвертые – не ели ни первое, ни второе.

В течение 10 лет ученые наблюдали за любыми изменениями в состоянии их здоровья и стремились выяснить, какой эффект дефицит мяса оказывает на их самочувствие и развитие различных недугов.

Результаты

Среди всех участников у 3 503 из них были диагностированы переломы бедра. Оказалось, что с проблемой сталкивались именно те испытуемые, которые воздерживались от употребления мясных продуктов. Причем у вегетарианцев было на 50% больше шансов столкнуться с недугом.

Что касается мясоедов, то – вне зависимости от количества порций в день или в неделю – у них такая вероятность была максимально низкой.

Выводы

Вместе с тем авторы исследования обратили внимание, что полученные результаты не могут говорить о явных недостатках вегетарианской диеты.

Во-первых, статистика хоть и свидетельствует в пользу любителей мяса, однако не столь значительно. Во-вторых, перелома бедра можно было бы избежать при должной замене данного мясного продукта другими с высоким содержанием белка.