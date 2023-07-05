Перелом: симптомы, причины, лечение

Перелом является одним из наиболее распространенных видов механических травм наравне с вывихами, разрывами сухожилий и связок, ссадинами и подкожными гематомами.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении перелома – в материале "Рамблера".

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Симптомы

Перелом представляет собой частичное или полное повреждение анатомической целостности кости.

Наиболее типичным симптомом перелома являются болевые ощущения в области перелома и их усиление при соприкосновении, трении. К другим признакам относятся отечность, деформация кости в месте перелома, изменение цвета кожи.

Также нередко наблюдаются онемение, покалывание либо нетипичные ощущения в травмированной области тела, синяки, повышенная температура тела, пониженное артериальное давление, головокружение и потеря сознания.

Причины

Как правило, переломы возникают в результате внезапного воздействия значительной механической силы на здоровую кость, когда человек падает или ударяется обо что-то. Его можно "заработать" одним неловким движением и при самых разных обстоятельствах: оступиться на лестнице или поскользнуться на чем-либо.

Также выделяются стрессовые переломы, которым предшествует постоянная умеренная нагрузка. С ними сталкиваются атлеты, которые участвуют в забегах на дальние дистанции или имеют дело с тяжестями.

Переломы могут быть и патологическими, когда незначительное воздействие оказывается на пораженную каким-то заболеванием кость. Подобная тенденция встречается у пациентов с остеопорозом, опухолями костной ткани, генетических болезнях и пороках развития. Так, если здоровый человек может спокойно прыгать через скакалку или выполнять круговые движения руками, то другим такие упражнения грозят серьезной травмой.

Лечение

В первую очередь нужно вывести пострадавшего из шокового состояния, осмотреть его, обеспечить неподвижность части тела, кость которой, как предполагается, была сломана. При наличии ран необходимо их промыть, наложить стерильную повязку. И, конечно, требуется как можно скорее доставить человека в травмпункт либо вызвать скорую помощь.

После проведения рентгена врач определяется с процессом лечения. Место повреждения обычно закрепляется гипсом, который пострадавший должен носить на протяжении нескольких недель. В более тяжелых случаях проводится оперативное лечение перелома, что подразумевает под собой закрепление составных частей кости при помощи специальных средств: пластин, винтов и др.