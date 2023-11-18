Врач назвала лень признаком серьезной болезни

Если вы чувствуете упадок сил и не хотите ничего делать, стоит обратить внимание на свое здоровье и образ жизни. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

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По словам эксперта, отсутствие энергии может быть вызвано неправильным питанием и недостатком сна. Казачкова посоветовала высыпаться и снизить количество потребляемых быстрых углеводов в рационе.

Если же с меню и сном все в порядке, необходимо обратиться к специалисту, советует эксперт. По ее словам, лень может сигнализировать о развитии таких заболеваний, как гипотиреоз и анемия.

Диагноз может поставить лишь врач, предварительно направив пациента на сдачу анализов. Первым делом придется проверить щитовидную железу, а точнее — уровень гормона ТТГ. В случае с подозрением на анемию необходимо узнать уровень гемоглобина.