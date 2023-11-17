Эндокринолог рассказала, как избежать проблем с щитовидной железой

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что для нормального функционирования щитовидной железы необходимо употреблять достаточное количество йода. Об этом пишет РИАМО.

© stock.adobe.com

Суточная норма потребления йода составляет 150 мкг. Для беременных и кормящих грудью женщин необходимо чуть больше — около 200 мкг.

По словам эндокринолога, йод не накапливается в организме, поэтому его надо употреблять регулярно. Врач посоветовала 2-3 раза в неделю есть рыбу и морепродукты.