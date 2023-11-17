Ком в горле может указывать на серьезные болезни, рассказала врач

Ком в горле может сигнализировать о наличии серьезных патологий в организме, подробнее об этом в беседе с порталом "Москва 24" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По ее словам, такой симптом может быть вызван заболеваниями щитовидной железы, рефлюксной болезнью или неврозом.

«Ком в горле может появляться при рефлюксной болезни, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки забрасывается в пищевод», – пояснила терапевт.

Помимо прочего, такое неприятное ощущение в горле может быть продиктовано развитием узлов в щитовидной железе или же ее увеличением. Разобраться в этом может только специалист, проведя все необходимые анализы и осмотр.

В том случае, если специалисты не видят других физических обоснований этому состоянию, вероятнее всего причина кроется в психологическом состоянии человека и ком в горле возникает на фоне невроза. В этой ситуации поможет невролог или психотерапевт.