Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с порталом "Москва 24" рассказала о неожиданных причинах повышения холестерина.

По словам специалиста, на уровень холестерина могут влиять проблемы со здоровьем почек, щитовидной железы, а также хронический стресс.

«Если имеется нарушение гормонального фона, то есть снижена функция щитовидной железы, то холестерин будет повышен. Из-за нарушения функции почек холестерин, и в частности триглицериды, тоже могут повышаться», – предупредила доктор Романенко.

Кратковременный стресс не способен вызвать изменений в липидном составе крови. Однако хронический, при котором на постоянной основе завышен кортизол, впоследствие может привести и к повышению уровня холестерина.

Помимо всего перечисленного, причинами повышенного холестерина могут стать генетическая предрасположенность и неправильное питание.