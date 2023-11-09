Терапевт рассказала, как часто нужно проверять кровь на холестерин

Людям в возрасте более 35 лет необходимо сдавать анализ на холестерин не реже одного раза в год, уверяет терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

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В беседе с “Москвой 24” она рассказала, что тем, кто проходит терапию против холестерина, нужно делать это чаще.

Людям без проблем со здоровьем врач рекомендует сдавать анализы на холестерин раз в год и сравнивать результат с предыдущими. Если замечен рост холестерина, необходимо проверить содержание липопротеидов низкой плотности в крови. Именно он участвует в развитии атеросклероза.

Ярцева отмечает, что для этого заболевания характерно образование холестериновых бляшек, которые наносят вред сосудам. Особую опасность атеросклероз представляет для мозга и сердца, а также почек.