Врач назвал продукты, которые вредят печени: видео
Печень играет важную роль в организме человека, выполняя множество функций по очистке крови и обезвреживанию токсинов. Однако неправильное питание может нанести серьезный вред этому жизненно важному органу.
Врач Сергей Длин рассказал о продуктах, употребление которых следует свести к минимуму или полностью отказаться от них, если вы хотите сохранить печень здоровой.
В первую очередь опасность представляет фастфуд и полуфабрикаты, содержащие большое количество трансжиров. Они откладываются в печени и провоцируют развитие жирового гепатоза. Также вредны сладкие газированные напитки, содержащие большое количество глюкозы.
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