Печень играет важную роль в организме человека, выполняя множество функций по очистке крови и обезвреживанию токсинов. Однако неправильное питание может нанести серьезный вред этому жизненно важному органу.

Врач Сергей Длин рассказал о продуктах, употребление которых следует свести к минимуму или полностью отказаться от них, если вы хотите сохранить печень здоровой.

В первую очередь опасность представляет фастфуд и полуфабрикаты, содержащие большое количество трансжиров. Они откладываются в печени и провоцируют развитие жирового гепатоза. Также вредны сладкие газированные напитки, содержащие большое количество глюкозы.