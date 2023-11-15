Почему нельзя спать с домашними животными

Для хозяев домашние любимцы – настоящие члены семьи. Мы проводим с питомцами много времени: заботимся о них, гуляем с ними, играем и не только.

Почему нельзя спать с домашними животными
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Многие владельцы домашних животных так сильно привязаны к своим четвероногим, что даже спят в обнимку с ними. Однако специалисты рекомендуют отказаться от этой привычки, поскольку она чревата неприятными последствиями.

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Подробнее о том, почему спать с домашними животными – не самая лучшая идея, читайте в материале "Рамблера".

Нарушение сна

В то время как одни животные засыпают в унисон с хозяином и не тревожат его до самого утра, другие склонны будить людей посреди ночи – специально или ненамеренно. Систематическое прерывание сна может привести к бессоннице, рассеянному вниманию, а также повысить уровень тревоги. Если вы живете в небольшой квартире, прежде чем заводить питомца, подумайте о том, готовы ли вы жертвовать своим сном.

Токсоплазмоз

Токсоплазмоз – это болезнь, которая вызывается одноклеточным паразитом. В тяжелой форме недуг может привести к серьезным последствиям – в частности, к поражению мозга. Проникнуть в организм человека паразит может по-разному, но часто это происходит через контакт с кошкой (даже если кошка домашняя). Во время сна люди контактируют с питомцем лицом и губами –именно так может передаться токсоплазмоз.

Наиболее данный недуг опасен для людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин.

Стафилококк

Стафилококк может передаваться от животного к человеку через слюну. Вероятность заражения возрастает, если питомец оближет пораженный участок тела. Бодрствуя, мы способны контролировать контакт с четвероногим, но во сне у нас нет возможности проследить за животным. Вот почему важно заранее дать понять питомцу, что на кровати ему нельзя находиться.

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Заражение стафилококком может спровоцировать тяжелые заболевания, в числе которых сепсис и пневмония.

Аллергия

Иногда аллергия на шерсть проявляется только при тесном контакте с животным, который возникает во сне. Кроме того, на шерсти любимца могут остаться частички пыли или пыльцы растений. Если питомец принесет все это в кровать к аллергику, человек может столкнуться с неприятными последствиями для своего здоровья.

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