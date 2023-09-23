Врач Поздняков предупредил об опасности мяса диких животных

О том, чем может быть опасно мясо диких животных, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков в беседе с газетой "Известия".

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Как рассказал специалист, жители северных регионов любят медвежатину, причем в виде строганины, которая не подвергается тепловой обработке. Употребление сырого или недостаточно прожаренного мяса несет риск заражения паразитами. Самым опасным заболеванием Андрей Поздняков считает трихинилез, первыми симптомами которого могут быть диарея, боль в животе, тошнота и рвота, затем присоединяются боли в мышцах и лихорадка.

Еще один опасный паразит - эхинококк. Заражение развивается постепенно, сначала он попадает в кишечник, а затем кровью разносится по организму, достигая печени, легких и мозга, где активно размножается. В органах, пораженных эхинококком, образуются кисты, которые чаще всего выявляются случайно во время УЗИ.