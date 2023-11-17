Врач-кардиолог Андрей Кондрахин перечислил признаки, которые могут сигнализировать о возможном инфаркте. Он озвучил их в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, этот опасный диагноз за последнее время очень "помолодел" и есть сразу несколько показателей того, что человек находится в зоне риска.

«Во-первых, это наследственная гиперхолестеринемия, когда у человека наблюдается высокий холестерин. Это заболевание обязательно нужно лечить», — объяснил врач.

Также он отметил, что на увеличение рисков развития сердечной недостаточности сильно влияют изменения в организме, спровоцированные употреблением алкоголя и других психоактивных веществ.

Ожирение, сахарный диабет и гипертония также могут привести к инфаркту в молодом возрасте, если не лечить эти заболевания должным образом, как отметил Кондрахин.

Еще одним важным моментом является наследственность. Если у родителей случался сердечный приступ в раннем возрасте, вероятность того, что у ребенка история повторится, очень велика.

Помимо этого врач рассказал, что заметить приближающийся инфаркт внешне крайне сложно, ведь зачастую этот недуг возникает очень быстро и внезапно. Важно не игнорировать любые боли в грудной клетке и своевременно обращаться за помощью.

«Если пациент вовремя обратится за медицинской помощью при первых болях в области грудной клетки, то врач с помощью ЭКГ сможет обнаружить у него инфаркт и выписать необходимое лечение», — подытожил кардиолог.

По его словам, инфаркт в молодом возрасте гораздо реже заканчивается летальным исходом при условии своевременного обращения за помощью к специалистам.