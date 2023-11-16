Терапевт Романенко рассказала, почему нельзя пить много жаропонижающих
Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что прием большого количество жаропонижающих средств может привести к нарушению работы печени и почек. Об этом врач сообщила Москве 24.
Романенко советует строго придерживаться инструкции к лекарствам и рекомендации врачей, так как превышение дозировки часто приводит к плачевным последствиям.
«Прием жаропонижающих препаратов в больших количествах может оказать отрицательное влияние на работу печени и почек. Под угрозой оказываются оба этих органа, потому что лекарства выводятся именно через них».
Стандартная рекомендация врачей — сбивать температуру, когда она достигает 38,5 градусов. Романова отмечает, если человек чувствует себя очень плохо при температуре 38 градусов, можно прибегнуть к приему жаропонижающих.
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