Терапевт назвала три распространенные ошибки пациентов с температурой

Повышенная температура тела говорит о воспалительном процессе в организме, уверена терапевт Татьяна Романенко.

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В беседе с радио Sputnik она рассказала о трех ошибках при измерении температуры, которую совершают россияне.

Первая из них – лечение с помощью комбинированных препаратов без назначения врача. Терапевт отмечает, что такой способ помогает только избавиться от симптомов болезни. Поэтому человек не знает, действительно ли он успел выздороветь. Тем самым, он подвергает окружающих опасности.

По словам врача, недолеченное заболевание может дать осложнения, например, разовьется бактериальная инфекция.

Вторая ошибка – прием жаропонижающих препаратов при низкой температуре. Романенко советует не принимать лекарство, если температура не превышает 37,5-38 градусов. При более высоких значениях уже можно использовать жаропонижающие.

Однако пациенты, которые страдают от заболеваний нервной системы, должны всегда понижать температуру. По словам врача, важно не допустить, чтобы она превышала 38 градусов.

Третья ошибка – вообще не сбивать температуру. Терапевт советует принимать жаропонижающие, если температура тела превышает 38,5 градусов. Лекарство поможет снизить температуру тела, чтобы на сердце и мозг не было такой сильной нагрузки.