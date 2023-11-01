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Терапевт Чиркова: высокая температура может быть признаком серьезных заболеваний

Субфебрильная температура тела — состояние, при котором тело в течение долгого времени держит температуру на уровне 37–38 градусов. Это очень опасное состояние, которое может сигнализировать о наличии серьезных заболеваний, NEWS.ru сообщила терапевт Ольга Чиркова.

Врач рассказала, когда субфебрильная температура указывает на серьезную болезнь
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Чиркова говорит, что субфебрильная температура — скрытый симптом опухолей, туберкулеза, ВИЧ, аутоиммунных заболеваний, цистита и аллергии. Такая температура наблюдается также при климаксе и других гормональных изменениях.

"Субфебрилитет может сопутствовать астеническому синдрому после ОРВИ — так называемый температурный хвост — и нарушениям в работе вегетативной нервной системы", — утверждает врач.

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Чиркова, ссылаясь на исследования, отмечает, что такое состояние никак не может являться нормой для человека.

Ранее "Рамблер" писал о смертельно опасной температуре тела.

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