Где появилась первая больница в мире

2 октября отмечается Международный день врача. "Рамблер" расскажет о том, как и когда появилось понятие "больница".

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Слово больница происходит от латинского hospes, что означает гость или незнакомец. Это корень таких слов, как хоспис, общежитие, гостиница и гостеприимство. Слово «пациент» происходит от слова «патир» , что значит страдать. Следовательно, этимологически больницу можно интерпретировать как место, куда приходят за медицинской помощью страдающие незнакомцы.

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История больниц

История больниц началась в древности с больниц в Греции, Римской империи, начиная с врачеваний в храмах Асклепия в Древней Греции , а затем с военных госпиталей в Древнем Риме . Греческие храмы предназначались для больных и немощных, но не были похожи на современные больницы. У римлян не было специальных государственных больниц. Государственные больницы как таковые не существовали до христианского периода.

К концу IV века произошла «вторая медицинская революция» с основанием первой христианской больницы на востоке Византийской империи Василия Кесарийского. В течение нескольких десятилетий такие больницы стали повсеместными в византийском обществе.

Больница будет развиваться и прогрессировать во всех византийских, средневековых европейских и исламских обществах с 5 по 15 век. Европейцы позже привезли больницы в колонии в Северной Америке, Африке и Азии.

Больница Святого Варфоломея в Вест-Смитфилде в Лондоне, основанная в 1123 году, сегодня считается старейшей действующей больницей. Первоначально это было благотворительное учреждение, а сейчас больница Национальной службы здравоохранения. Оно и сейчас продолжает оказывать бесплатную помощь лондонцам, как и на протяжении 900 лет.

Больница Михинтале в Шри-Ланке, основанная в 9 веке нашей эры, вероятно, является местом с древнейшими археологическими свидетельствами существования больницы в мире. Служа монахам и местному сообществу, она представляет собой ранний прогресс в практике здравоохранения.

Первые китайские и японские больницы были основаны западными миссионерами в 1800- х годах . В эпоху раннего Нового времени уход и лечение для многих больниц на Западе превратились в светское дело.

Во время Первой и Второй мировых войн было создано множество военных госпиталей и инновационных госпиталей. После Второй мировой войны количество государственных больниц увеличилось в Корее, Японии, Китае и на Ближнем Востоке. В конце 1900-х и в 21 веке были созданы больничные сети и государственные организации здравоохранения для управления группами больниц с целью контроля затрат и распределения ресурсов. Многие небольшие и менее эффективные больницы на Западе были закрыты, поскольку их невозможно было поддерживать.

Самая первая больница общего профиля

Самая ранняя больница общего профиля была построена в 805 году нашей эры в Багдаде Харуном Аль-Рашидом. К десятому веку в Багдаде было еще пять больниц, в то время как в Дамаске к 15 веку было шесть больниц, а в одной лишь Кордове было 50 крупных больниц, многие из которых были предназначены исключительно для военных.

Многие из известных ранних исламских больниц были основаны при содействии христиан, таких как Джибраэль ибн Бухтишу из Гундешапура.

Национальная медицинская библиотека США считает, что больница может быть продуктом средневековой исламской цивилизации. По сравнению с современными христианскими учреждениями, которые представляли собой учреждения по оказанию помощи бедным и больным, предлагаемые некоторыми монастырями, исламская больница была более сложным учреждением с более широким спектром функций. В исламе существовал моральный долг лечить больных независимо от их финансового положения.

Исламские больницы, как правило, представляли собой большие городские структуры и в основном представляли собой светские учреждения, многие из которых были открыты для всех, будь то мужчины или женщины, гражданские или военные, дети или взрослые, богатые или бедные, мусульмане или немусульмане.

Исламская больница служила нескольким целям: в качестве центра медицинского лечения, дома для пациентов, выздоравливающих после болезней или несчастных случаев, психиатрической больницы и дома престарелых с базовыми потребностями в обслуживании для престарелых и немощных.