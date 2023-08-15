Мужчина попал в больницу, попытавшись сдержать чих

34-летний мужчина из Великобритании был вынужден обратиться за медицинской помощью. Попытавшись подавить чихание, прижав ноздри и рот, он почувствовал острую боль в области шеи, пишет LADBible.

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Как сообщает издательство, горло у него начало опухать, и его голос изменился. С этими симптомами мужчина обратился к врачу, который рекомендовал его немедленную госпитализацию.

Врачи выяснили, что недоброкачественная попытка подавления чихания на самом деле повредила его горло. При попытке удержать струи воздуха, они застряли в тканях горла, вызвав повреждения. Это явление, хоть и редкое, все же имеет место быть. Однако в данном случае операция не потребовалась. Врачи установили питательную трубку и предписали курс антибиотиков, чтобы предотвратить возможные инфекции.

Исход событий оказался гораздо более благоприятным, так как попытка сдержать чихание могла привести к серьезным осложнениям, включая разрыв барабанной перепонки и даже кровоизлияния в мозг. Этот случай наглядно показывает, что важнее привлечь внимание окружающих, чем рисковать своим здоровьем.