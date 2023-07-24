Как не допустить инфекционных заболеваний ЖКТ в летний сезон
Летом особенно активно циркулируют инфекции желудочно-кишечного тракта — скорее всего, каждый из нас хоть раз страдал от острой инфекции.
Для большинства из нас такие инфекции не несут долгосрочных последствий, но у детей младшего возраста могут возникнуть серьезные проблемы, а при быстром обезвоживании может наступить и летальный исход. Кроме того, в группе риска люди с иммунодефицитными состояниями, пожилые, а также лица с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.
Летом заболеваемость кишечными инфекциями возрастает из-за теплой погоды, благоприятной для размножения бактерий, а также плохими привычками — люди часто едят фрукты, овощи или другие продукты на улице немытыми руками. Кроме того, летом многие отправляются в походы и на пикники, где забывают о том, что продукты надо держать в холоде, съедают согревшийся торт или арбуз, и получают проблемы с ЖКТ. Кроме того, инфекцию можно подхватить просто контактируя с больным.
В теплое время года возбудители кишечных инфекций чаще бактерии, хотя кишечные инфекции могут быть вызваны бактериями и вирусами.
- Бактериальные: сальмонеллез, дизентерия, иерсиниоз, ботулизм, стафилококковая инфекция и др.
- Вирусные: ротавирусная, аденовирусная, энтеровирусная и др.
Попадание возбудителя происходит или через рот (с грязными руками, немытыми овощами), но возможен и воздушно-капельный механизм передачи, если возбудитель инфекции вирус.
О мерах профилактики инфекционных заболеваний ЖКТ "Рамблеру" рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Бендосенко.
Что делать, чтобы не заболеть
По ее словам, мытье рук — это эффективный способ предотвратить заболевания.
Мойте руки до и после приготовления пищи, после посещения туалета, после обращения с мусором или грязным бельем, после прикосновения к животным, в том числе к домашним, а также после сморкания или чихания.Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула
Кроме того гастроэнтеролог Бендосенко дает следующие рекомендации:
- Не употребляйте сырое (непастеризованное) молоко или продукты, содержащие непастеризованное молоко.
- Тщательно мойте сырые фрукты и овощи перед едой.
- Ешьте предварительно приготовленную, скоропортящуюся пищу как можно скорее.
- Держите сырое мясо, рыбу и птицу отдельно от других продуктов
- Тщательно готовьте куриные яйца, пока желток не станет твердым.
- Быстрое охлаждение продуктов. Никогда не оставляйте приготовленные продукты при комнатной температуре более двух часов (один час, если комнатная температура выше 32°
Обратиться к врачу стоит, когда заболевание длится более одного - двух дней, а также, если:Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула