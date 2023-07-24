Как не допустить инфекционных заболеваний ЖКТ в летний сезон

Летом особенно активно циркулируют инфекции желудочно-кишечного тракта — скорее всего, каждый из нас хоть раз страдал от острой инфекции.

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Для большинства из нас такие инфекции не несут долгосрочных последствий, но у детей младшего возраста могут возникнуть серьезные проблемы, а при быстром обезвоживании может наступить и летальный исход. Кроме того, в группе риска люди с иммунодефицитными состояниями, пожилые, а также лица с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

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Летом заболеваемость кишечными инфекциями возрастает из-за теплой погоды, благоприятной для размножения бактерий, а также плохими привычками — люди часто едят фрукты, овощи или другие продукты на улице немытыми руками. Кроме того, летом многие отправляются в походы и на пикники, где забывают о том, что продукты надо держать в холоде, съедают согревшийся торт или арбуз, и получают проблемы с ЖКТ. Кроме того, инфекцию можно подхватить просто контактируя с больным.

В теплое время года возбудители кишечных инфекций чаще бактерии, хотя кишечные инфекции могут быть вызваны бактериями и вирусами.

Бактериальные: сальмонеллез, дизентерия, иерсиниоз, ботулизм, стафилококковая инфекция и др.

Вирусные: ротавирусная, аденовирусная, энтеровирусная и др.

Попадание возбудителя происходит или через рот (с грязными руками, немытыми овощами), но возможен и воздушно-капельный механизм передачи, если возбудитель инфекции вирус.

О мерах профилактики инфекционных заболеваний ЖКТ "Рамблеру" рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Бендосенко.

Что делать, чтобы не заболеть

По ее словам, мытье рук — это эффективный способ предотвратить заболевания.

Мойте руки до и после приготовления пищи, после посещения туалета, после обращения с мусором или грязным бельем, после прикосновения к животным, в том числе к домашним, а также после сморкания или чихания. Татьяна Николаевна Бендосенко Врач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула

Кроме того гастроэнтеролог Бендосенко дает следующие рекомендации:

Не употребляйте сырое (непастеризованное) молоко или продукты, содержащие непастеризованное молоко.

Тщательно мойте сырые фрукты и овощи перед едой.

Ешьте предварительно приготовленную, скоропортящуюся пищу как можно скорее.

Держите сырое мясо, рыбу и птицу отдельно от других продуктов

Тщательно готовьте куриные яйца, пока желток не станет твердым.

Быстрое охлаждение продуктов. Никогда не оставляйте приготовленные продукты при комнатной температуре более двух часов (один час, если комнатная температура выше 32°