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Как не допустить инфекционных заболеваний ЖКТ в летний сезон

Летом особенно активно циркулируют инфекции желудочно-кишечного тракта — скорее всего, каждый из нас хоть раз страдал от острой инфекции.

Как не допустить инфекционных заболеваний ЖКТ в летний сезон
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Для большинства из нас такие инфекции не несут долгосрочных последствий, но у детей младшего возраста могут возникнуть серьезные проблемы, а при быстром обезвоживании может наступить и летальный исход. Кроме того, в группе риска люди с иммунодефицитными состояниями, пожилые, а также лица с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

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Летом заболеваемость кишечными инфекциями возрастает из-за теплой погоды, благоприятной для размножения бактерий, а также плохими привычками — люди часто едят фрукты, овощи или другие продукты на улице немытыми руками. Кроме того, летом многие отправляются в походы и на пикники, где забывают о том, что продукты надо держать в холоде, съедают согревшийся торт или арбуз, и получают проблемы с ЖКТ. Кроме того, инфекцию можно подхватить просто контактируя с больным.

В теплое время года возбудители кишечных инфекций чаще бактерии, хотя кишечные инфекции могут быть вызваны бактериями и вирусами.

  • Бактериальные: сальмонеллез, дизентерия, иерсиниоз, ботулизм, стафилококковая инфекция и др.
  • Вирусные: ротавирусная, аденовирусная, энтеровирусная и др.

Попадание возбудителя происходит или через рот (с грязными руками, немытыми овощами), но возможен и воздушно-капельный механизм передачи, если возбудитель инфекции вирус.

О мерах профилактики инфекционных заболеваний ЖКТ "Рамблеру" рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Бендосенко.

Что делать, чтобы не заболеть

По ее словам, мытье рук — это эффективный способ предотвратить заболевания.

Мойте руки до и после приготовления пищи, после посещения туалета, после обращения с мусором или грязным бельем, после прикосновения к животным, в том числе к домашним, а также после сморкания или чихания.

Татьяна Николаевна Бендосенко
Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула

Кроме того гастроэнтеролог Бендосенко дает следующие рекомендации:

  • Не употребляйте сырое (непастеризованное) молоко или продукты, содержащие непастеризованное молоко.
  • Тщательно мойте сырые фрукты и овощи перед едой.
  • Ешьте предварительно приготовленную, скоропортящуюся пищу как можно скорее.
  • Держите сырое мясо, рыбу и птицу отдельно от других продуктов
  • Тщательно готовьте куриные яйца, пока желток не станет твердым.
  • Быстрое охлаждение продуктов. Никогда не оставляйте приготовленные продукты при комнатной температуре более двух часов (один час, если комнатная температура выше 32°

Обратиться к врачу стоит, когда заболевание длится более одного - двух дней, а также, если:

Татьяна Николаевна Бендосенко
Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула
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