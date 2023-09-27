Терапевт назвала смертельно опасную температуру тела

Врач-терапевт Галина Аксенова рассказала, какая температура тела считается опасной для жизни. Об этом пишет "АиФ".

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По словам медика, у каждого человека есть своя нормальная температура тела. У кого-это это 36,6ºС. Но также нормой может быть температура 35,7ºС или 37ºС. Как правило, у детей она всегда чуть выше, чем у взрослых.

Самой опасной считается температура выше 42ºС. Как объяснила врач, при такой температуре начинают разрушаться собственные белки организма, происходит тепловой удар, из-за чего центральная нервная система и все органы перестают нормально функционировать.

Однако для некоторых людей смертельно опасной может быть и меньшая температура. Например, для людей с хроническими заболеваниями, к примеру, патологиями печени или сердечно-сосудистой системы, критичной может оказаться температура выше 38,5ºС.