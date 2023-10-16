Врач предупредил, какая температура тела может навредить человеку

Температура ниже 35 и выше 39,5 градуса уже может быть опасной для здоровья человека, считает врач-терапевт Алексей Хухрев.

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В беседе с “Москвой24” он рассказал, что высокая температура может подниматься еще выше и ее необходимо сбивать, чтобы человеческий белок не начал сворачиваться, что происходит при температуре свыше 41 градуса.

Если значения на градуснике слишком высокие, следует вызвать скорую помощь, чтобы врачи смогли оказать помощь. Однако тоже следует насторожиться, если температура слишком низкая.

По словам врача, невысокие значения сигнализируют о том, что есть какая-то скрытая болезнь, которая вызывает низкую температуру. Это заболевание будет только продолжать развиваться и усугублять состояние больного.