«Если компрессы и сон не помогают, то примите жаропонижающие препараты. Но не злоупотребляйте ими и всегда следуйте инструкции. Также учитывайте, что дозы подбираются индивидуально врачом. Будьте особенно осторожны, если вы относитесь к уязвимой группе пациентов: беременные, дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями», — говорит Алексей Жито.