Врач Жито объяснил, как можно сбить температуру без таблеток
Температура поднимается, когда человек заболевает ОРВИ. До определенных значений врачи рекомендуют не сбивать жар резко и вместо таблеток применять более щадящие методы. О таких рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито изданию "Доктор Питер".
По словам специалиста, при повышенной температуре нужно больше пить. Кроме воды, подойдет теплый чай, бульон, натуральный сок. Это поможет восполнить потери жидкости, которые неизбежны при лихорадке.
Снизить температуру помогут также компрессы. Полотенце нудно свернуть, намочить водой и приложить ко лбу на 15-20 минут. Повторять такую процедуру можно каждые три часа.
Алексей Жито рекомендует также регулярно проветривать комнату, но при этом важно не устраивать сквозняки. Еще один совет - долго спать.
«Если компрессы и сон не помогают, то примите жаропонижающие препараты. Но не злоупотребляйте ими и всегда следуйте инструкции. Также учитывайте, что дозы подбираются индивидуально врачом. Будьте особенно осторожны, если вы относитесь к уязвимой группе пациентов: беременные, дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями», — говорит Алексей Жито.