Как защитить организм в сезон простуд

Все боятся сезона простуд и гриппа. Как обезопасить себя от болезней, расскажет "Рамблер".

© Unsplash

Экстремальные холода случаются, когда температура падает ниже средней для этого времени года. Воздействие низких температур может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Видео дня

Прививки

Ежегодная вакцинация против гриппа – это первый шаг к защите себя и своей семьи от гриппа.

Хотя ежегодная прививка от гриппа рекомендуется всем людям старше шести месяцев, это особенно важно для людей, у которых более высокий риск серьезных осложнений гриппа. В группу риска входят маленькие дети, беременные женщины, взрослые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, такими как астма и диабет.

Часто мойте руки

Частое мытье рук в некотором смысле является своего рода вакциной «сделай сам», поскольку это один из лучших способов удалить микробы, предотвратить их распространение и избежать заболевания.

Мойте руки после посещения туалета, перед едой, а также после чихания или кашля. Не забывайте мыть руки после выхода из продуктового магазина или других мест, где вы соприкасаетесь с большим скоплением микробов.

Питание

Врач-общей практики Юрий Завьялов объясняет: чтобы организм был крепким нужны витамины, значит в питании должны присутствовать витамин А для построения слизистых оболочек. Он содержится в капусте, помидорах, моркови, брокколи.

Защитить клетки невозможно без антиоксидантов. Поэтому понадобится витамин С, а для этого в рационе должны быть цитрусовые, брюссельская капуста, болгарский перец.

Доктор советует обязательно включит в меню продукты, содержащие витамин Е, D, цинк, селен. А значит, в рацион нужно включить миндаль, цельнозерновые продукты, авокадо, жирную морскую рыбу, овсяные хлопья, чечевицу, яйца, кунжут. Не забываем о травах и специях.

Будьте активными

Не стоит к осени сразу погружаться в тьму, прячась в квартире. Для поддержания здоровья и иммунитета физические нагрузки должны быть обязательно в распорядке дня. Полезной будет хотя бы двадцатиминутная прогулка четыре-пять раз в неделю.

Прикрывайте рот

Сезон простуды и гриппа — отличное время, чтобы попрактиковаться прикрывать рот и нос каждый раз, когда вы чихаете и кашляете, особенно потому, что вы можете распространить вирусы еще до того, как узнаете, что они у вас есть.

Однако не кашляйте и не чихайте в руки. Вместо этого прикройте рот и нос салфеткой или поверните лицо в локоть.

Высыпайтесь

Достаточное количество сна не может предотвратить воздействие вирусов простуды и гриппа, но может помочь вашей иммунной системе лучше бороться с ними.

Можно подхватить вирус простуды или гриппа и не заболеть или испытывать только легкие симптомы. Хотя на это влияет множество факторов, одно можно сказать наверняка: хорошо отдохнувший организм с большей вероятностью быстрее справится с вирусной инфекцией.

Дезинфекция общих поверхностей

Если вы регулярно очищаете и дезинфицируете поверхности, к которым часто прикасаетесь в доме или на работе, вы сокращаете количество микробов, задерживающихся в этих местах.

Раз в несколько дней протирайте дверные ручки, прилавки, столешницы и экраны телефонов дезинфицирующими салфетками. Также рекомендуется чаще стирать общие полотенца для рук во время сезона простуды и гриппа (или переходить на бумажные полотенца) и избегать совместного использования чашек и посуды, особенно когда кто-то из членов вашей семьи болен.

Не трогайте свое лицо

Вирусы простуды и гриппа часто попадают в организм через глаза, нос или рот. Если вы не будете прикасаться к лицу, когда ваши руки грязные, вы уменьшите свои шансы впоследствии заболеть простудой или гриппом.

Избегайте тесного контакта с больными

Избегать контактов с больными простудой и гриппом кажется очевидным, но это не всегда возможно. Если заболел ваш ребенок или партнер, вам следует сделать все возможное, чтобы позаботиться о нем, одновременно защищая себя.

Оставайтесь дома

Если вы плохо себя чувствуете, но не уверены, действительно ли вы чем-то заболели, соблюдайте правила гигиены, больше отдыхайте и избегайте тесного контакта с другими людьми, чтобы не распространять вирус.