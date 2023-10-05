Как защитить организм в сезон простуд
Все боятся сезона простуд и гриппа. Как обезопасить себя от болезней, расскажет "Рамблер".
Экстремальные холода случаются, когда температура падает ниже средней для этого времени года. Воздействие низких температур может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Прививки
Ежегодная вакцинация против гриппа – это первый шаг к защите себя и своей семьи от гриппа.
Хотя ежегодная прививка от гриппа рекомендуется всем людям старше шести месяцев, это особенно важно для людей, у которых более высокий риск серьезных осложнений гриппа. В группу риска входят маленькие дети, беременные женщины, взрослые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, такими как астма и диабет.
Часто мойте руки
Частое мытье рук в некотором смысле является своего рода вакциной «сделай сам», поскольку это один из лучших способов удалить микробы, предотвратить их распространение и избежать заболевания.
Мойте руки после посещения туалета, перед едой, а также после чихания или кашля. Не забывайте мыть руки после выхода из продуктового магазина или других мест, где вы соприкасаетесь с большим скоплением микробов.
Питание
Врач-общей практики Юрий Завьялов объясняет: чтобы организм был крепким нужны витамины, значит в питании должны присутствовать витамин А для построения слизистых оболочек. Он содержится в капусте, помидорах, моркови, брокколи.
Защитить клетки невозможно без антиоксидантов. Поэтому понадобится витамин С, а для этого в рационе должны быть цитрусовые, брюссельская капуста, болгарский перец.
Доктор советует обязательно включит в меню продукты, содержащие витамин Е, D, цинк, селен. А значит, в рацион нужно включить миндаль, цельнозерновые продукты, авокадо, жирную морскую рыбу, овсяные хлопья, чечевицу, яйца, кунжут. Не забываем о травах и специях.
Будьте активными
Не стоит к осени сразу погружаться в тьму, прячась в квартире. Для поддержания здоровья и иммунитета физические нагрузки должны быть обязательно в распорядке дня. Полезной будет хотя бы двадцатиминутная прогулка четыре-пять раз в неделю.
Прикрывайте рот
Сезон простуды и гриппа — отличное время, чтобы попрактиковаться прикрывать рот и нос каждый раз, когда вы чихаете и кашляете, особенно потому, что вы можете распространить вирусы еще до того, как узнаете, что они у вас есть.
Однако не кашляйте и не чихайте в руки. Вместо этого прикройте рот и нос салфеткой или поверните лицо в локоть.
Высыпайтесь
Достаточное количество сна не может предотвратить воздействие вирусов простуды и гриппа, но может помочь вашей иммунной системе лучше бороться с ними.
Можно подхватить вирус простуды или гриппа и не заболеть или испытывать только легкие симптомы. Хотя на это влияет множество факторов, одно можно сказать наверняка: хорошо отдохнувший организм с большей вероятностью быстрее справится с вирусной инфекцией.
Дезинфекция общих поверхностей
Если вы регулярно очищаете и дезинфицируете поверхности, к которым часто прикасаетесь в доме или на работе, вы сокращаете количество микробов, задерживающихся в этих местах.
Раз в несколько дней протирайте дверные ручки, прилавки, столешницы и экраны телефонов дезинфицирующими салфетками. Также рекомендуется чаще стирать общие полотенца для рук во время сезона простуды и гриппа (или переходить на бумажные полотенца) и избегать совместного использования чашек и посуды, особенно когда кто-то из членов вашей семьи болен.
Не трогайте свое лицо
Вирусы простуды и гриппа часто попадают в организм через глаза, нос или рот. Если вы не будете прикасаться к лицу, когда ваши руки грязные, вы уменьшите свои шансы впоследствии заболеть простудой или гриппом.
Избегайте тесного контакта с больными
Избегать контактов с больными простудой и гриппом кажется очевидным, но это не всегда возможно. Если заболел ваш ребенок или партнер, вам следует сделать все возможное, чтобы позаботиться о нем, одновременно защищая себя.
Оставайтесь дома
Если вы плохо себя чувствуете, но не уверены, действительно ли вы чем-то заболели, соблюдайте правила гигиены, больше отдыхайте и избегайте тесного контакта с другими людьми, чтобы не распространять вирус.
Если у вас жар, оставайтесь дома в течение как минимум 24 часов после того, как температура нормализуется (без использования жаропонижающих препаратов). А если у вас исчезла температура, но вы все еще чувствуете себя ужасно, прислушайтесь к своему телу и немного поспите, чтобы ускорить процесс выздоровления.