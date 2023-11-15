Онкологи предупредили о скрытом симптоме самого опасного вида рака

Карцинома представляет собой злокачественное образование, которое развивается из клеток эпителиальной ткани различных внутренних органов, слизистых оболочек и кожи. Какой симптом может указывать на нее, онкологи рассказали изданию Mirror.

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Как объяснили эксперты, именно карциному принято считать самым опасным видом рака. При этом выявить ее совсем не просто.

Одним из тревожных симптомов, на который стоит обратить внимание, является обесцвеченное пятно на коже, которое не возвращается к исходному оттенку в течение долго периода времени.

Врачи предупредили, что такие пятна зачастую появляются под воздействием ультрафиолетового излучения. В этой связи они рекомендовали активно использовать солнцезащитные средства.