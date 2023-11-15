Онколог перечислил виды рака, которым мужчины болеют чаще женщин

Онколог Покровский перечислил виды рака, которым мужчины болеют чаще женщин
Некоторые злокачественные воспаления чаще появляются у мужчин, чем у женщин, сообщает онколог Вадим Покровский.
В беседе с “ФедералПресс” он рассказал, что такая статистика обусловлена наличием вредных привычек, которые есть у сильного пола.
Врач отмечает, что мужчины значительно чаще страдают от опухолей головы и шеи. Вероятно, это связано с тем, что среди них больше курильщиков. Алкоголь, по словам эксперта, тоже сказывается на здоровье. Рак пищевода зачастую встречается именно у мужчин.
Однако, по словам Покровского, рак желудка наблюдается среди мужчин и женщин примерно в равной степени. А вот раком легких мужчины болеют в три раза чаще, чем слабый пол.
Также мужчины часто заболевают раком печени. Врач предполагает, что это связано с проявлением гепатита С и В.
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