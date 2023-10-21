Пища в консервных банках может спровоцировать рак

Врач Маргарита Королева рассказала, как консервы влияют на риск развития рака
Продукты в консервных металлических банках при регулярном потреблении могут негативно отразиться на состоянии здоровья. Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с "Москвой 24" заявила, что при постоянном наличии в рационе продуктов в консервных банках у человека может повыситься артериальное давление, а риск развития онкологического заболевания станет существенно больше.
"Когда продукт контактирует с металлическими стенками, в него могут проникать токсичные элементы из самой банки. Это фактор, который способен поддержать любые проонкологические процессы", – объяснила она.
Также Королева отметила, что такое развитие событий возможно на фоне уже имеющихся проблем со здоровьем.
Помимо этого, врач отметила негативный эффект от регулярного употребления консервов на фоне высокого в них содержания соли.
"Избыток соли не нужен людям с гипертонической болезнью и нерегулируемым повышением артериального давления, потому что натрий будет еще больше увеличивать показатели на тонометре", – отметила врач.
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