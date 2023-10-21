Пища в консервных банках может спровоцировать рак

Продукты в консервных металлических банках при регулярном потреблении могут негативно отразиться на состоянии здоровья. Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с "Москвой 24" заявила, что при постоянном наличии в рационе продуктов в консервных банках у человека может повыситься артериальное давление, а риск развития онкологического заболевания станет существенно больше.