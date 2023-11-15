Ученые развеяли миф, что переработанные продукты вызывают рак

Хлеб и продукты из злаков признали полезными, так как в них содержится большое количество пищевых волокон, сообщают RuNews24.ru.

© pxhere

Ученые пересмотрели список продуктов, которые, как считалось ранее, вызывают рак. Так из списка исключили ультра-обработанные продукты. Среди них сладкая газировка, чипсы, сладкие завтраки, выпечка, мороженое и так далее.

В ходе исследования участвовало порядка 260 тысяч респондентов, за которыми наблюдали на протяжении 11 лет. Результаты показали, что употребление ранее перечисленных продуктов практически не сказывается на риске возникновения рака.

Подверженность к заболеванию увеличивается всего на 9%, притом если злоупотреблять этими продуктами и употреблять их в пищу с другой калорийной пищей.

Взаимосвязь между злаковыми продуктами, сухими завтраками, десертами и заменителями мяса с раком так и не была обнаружена.