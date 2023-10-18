Почему нас тянет к нездоровой пище и как появляется зависимость от фастфуда

Люди переедают и набирают лишний вес по разным причинам, и тот факт, что ароматная высококалорийная еда доступна почти везде и в любое время, не помогает. Но почему нас так тянет к фастфуду и мы возвращаемся к вредной пище вновь и вновь. "Рамблер" рассказывает, что об этом думают ученые.

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Исследователи Бака впервые определили, почему определенные химические вещества в готовых или обработанных пищевых продуктах, называемые конечными продуктами гликирования, или КПГ, усиливают чувство голода и вызывают привыкание

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«Естественный отбор благоприятствовал генам, которые заставляют нас отдавать предпочтение вкусной пище, особенно с более высоким содержанием сахара. Но каков механизм, из-за которого так трудно сказать ей «нет»?», — объяснил Муниеш Мутайян Шанмугам, доктор философии, научный сотрудник Лаборатории Капахи и ведущий автор исследования.

КПГ — это побочные продукты метаболизма, которые возникают, когда сахар соединяется с частью белка, липида или нуклеиновой кислоты. Они возникают естественным путем, когда мы усваиваем сахара в клетке, но КПГ также образуются во время выпечки, жарки и гриля и содержатся во многих обработанных пищевых продуктах.

«Коричневый цвет, который появляется во время приготовления, благодаря которому еда выглядит и пахнет так восхитительно, является результатом действия КПГ. По сути, они делают еду более аппетитной, и перед ней труднее устоять», — объяснил профессор Шанмугам.

Реакция «подрумянивания», возникающая при взаимодействии сахара и белка с нагреванием, любимая поварами, называется реакцией Майяра. Это приводит к образованию сотен и тысяч привлекательных для нас КПГ.

Реакция Майяра (реакция сахароаминной конденсации) — химическая реакция между аминокислотами и сахарами, которая происходит при нагревании.

Но хотя суть реакции Майяра заключается в ее способности делать пищу вкусной, образующиеся в результате химические вещества наносят организму всевозможный ущерб. Они вызывают воспаление и окислительное повреждение, способствуя развитию уплотнения кровеносных сосудов, гипертонии, заболеваний почек, рака и неврологических проблем. Накопление этих побочных продуктов метаболизма в нескольких органах, вероятно, является одним из основных факторов старения различных органов и организма в целом.

«После того, как образуются продукты гликирования, их невозможно детоксифицировать. Точно так же, как поджаренный белый хлеб становится коричневым, процесс нельзя повернуть вспять, чтобы хлеб снова стал белым. Аналогичным образом невозможно обратить вспять КПГ... При этом способность организма очищать КПГ снижается с возрастом, что обеспечивает еще одну связь с возрастными заболеваниями», — сказал Шанмугам.

Даже крошечные черви в лаборатории ученых не смогли избежать соблазнительности таких продуктов и последствий от их употребления. Исследователи заметили, что эти химические вещества, помимо того, что вызывают болезни и сокращают продолжительность жизни, также увеличивают аппетит червей к еще большему количеству того же самого.

Исследователи захотели сформулировать механизм, который приводит к тому, что они не могут остановиться, употребляя такие продукты.

Чтобы раскрыть биохимический сигнальный путь, ответственный за переедание у нормальных здоровых червей, исследователи очистили некоторые хорошо изученные КПГ и обнаружили два из них, которые увеличивают потребление пищи. Они дополнительно исследовали одно из соединений, чтобы выяснить механизм передачи сигнала. Они показали, что определенная мутация (называемая glod-4) увеличивает потребление пищи, опосредованное определенным AGE (называемым MG-H1). Дальнейший анализ показал, что за это отвечает тирамин-зависимый путь.

Их работа является первой, которая идентифицирует сигнальный путь, опосредованный специфическими молекулами КПГ, усиливающий питание и нейродегенерацию. Они также обнаружили, что мутантные черви, у которых нет возможности обрабатывать даже встречающиеся в природе КПГ, имеют продолжительность жизни примерно на 25-30 процентов короче.

В результате ученые отмечают:

«Наше исследование подчеркивает, что накопление КПГ связано с заболеваниями, включая ожирение и нейродегенерацию. Мы считаем, что в целом ограничение накопления КПГ имеет отношение к глобальному росту ожирения и других возрастных заболеваний».

По словам ученых, есть простые шаги, которые каждый может сделать, чтобы уменьшить нагрузку КПГ, в том числе есть цельнозерновые продукты (клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы), готовить на влажном огне, а не на сухом (т. е. готовить на пару вместо жарки на масле).