Многие люди слышали утверждение, что во время чихания сердце на секунду останавливается. Однако на самом деле это не совсем так.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что во время чихания действительно происходят изменения в работе сердца и кровообращения. Когда мы готовимся чихнуть, давление в грудной клетке повышается, что приводит к сжатию сердца. Это вызывает небольшую задержку сердцебиения перед чиханием.

Однако полной остановки сердца не происходит. Согласно исследованиям, максимальная пауза между сердечными сокращениями во время чихания составляет примерно 1/10 секунды. Это лишь незначительное нарушение ритма, которое не представляет опасности для здоровья.