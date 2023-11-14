Что такое психосоматика и как она проявляется

Под психосоматикой понимаются физические симптомы, которые усугубляются психическими факторами. При психосоматическом заболевании эмоциональный стресс или другие психологические проблемы играют ключевую роль в развитии физических признаков и симптомов.

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Точные механизмы стресса до конца не изучены, но исследователи установили, что стресс и депрессия могут проявляться в виде физической боли и заболеваний.

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Распространенным заблуждением является то, что психосоматическое расстройство — это плод воображения. Психосоматические симптомы реальны и требуют лечения, как и любое другое заболевание. О том, какие симптомы могут сигнализировать о наличии психосоматического заболевания — в материале «Рамблер».

Нарушения со стороны опорно-двигательной системы

Когда организм испытывает стресс, мышцы напрягаются. Мышечное напряжение является почти рефлекторной реакцией на стресс — это способ организма защититься от травм и боли. Если мышцы долгое время находятся в напряженном состоянии, это может вызвать другие реакции организма и даже способствовать развитию расстройств, связанных со стрессом.

Например, головная боль напряженного типа и мигрень связаны с хроническим напряжением мышц в области плеч, шеи и головы. Мышечно-скелетные боли в области поясницы и верхних конечностей также связаны со стрессом, особенно со стрессом на работе.

Доказано, что методы релаксации и другие виды деятельности и терапии, направленные на снятие стресса, эффективно снижают мышечное напряжение, уменьшают частоту возникновения некоторых расстройств, связанных со стрессом, например головной боли, и улучшают настроение и повседневное функционирование.

Дыхательная система

Стресс и сильные эмоции могут сопровождаться такими респираторными симптомами, как одышка и учащенное дыхание, поскольку дыхательные пути между носом и легкими сужаются. Для людей, не страдающих заболеваниями дыхательных путей, это, как правило, не представляет проблемы, однако стресс может вызвать осложнения у людей с уже существующими заболеваниями дыхательных путей, такими как астма и хроническая обструктивная болезнь легких (включает эмфизему и хронический бронхит).

Некоторые исследования показывают, что острый стресс, например, смерть близкого человека, может спровоцировать приступ астмы. Кроме того, учащенное дыхание (гипервентиляция), вызванное стрессом, может вызвать паническую атаку у человека, склонного к ним.

В этом случае может помочь работа с психологом по выработке стратегий релаксации, дыхания и других когнитивных поведенческих стратегий.

Сердечно-сосудистая система

Острый стресс вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и усиление сокращений сердечной мышцы, а гормоны стресса — адреналин, норадреналин и кортизол — выступают в качестве проводников этих эффектов.

Кроме того, расширяются кровеносные сосуды, направляющие кровь к крупным мышцам и сердцу, что увеличивает объем крови, перекачиваемой к этим частям тела, и повышает артериальное давление. Это явление также известно как реакция «бей или беги». После того как острый стресс проходит, организм возвращается к своему нормальному состоянию.

Постоянное увеличение частоты сердечных сокращений, повышение уровня гормонов стресса и артериального давления может стать причиной тяжелого состояния организма. Длительный постоянный стресс может увеличить риск развития гипертонии, инфаркта или инсульта. Оказалось, что реакция человека на стресс может также влиять на уровень холестерина.

Эндокринная система

Когда человек воспринимает ситуацию как сложную, угрожающую или неконтролируемую, мозг запускает каскад событий с участием оси НРА, которая является основной движущей силой эндокринной реакции на стресс. В конечном итоге это приводит к увеличению выработки стероидных гормонов, называемых глюкокортикоидами, в том числе кортизола, часто называемого гормоном стресса.

Во время стресса повышение уровня кортизола может обеспечить энергию, необходимую для преодоления длительных или экстремальных испытаний. Глюкокортикоиды, в том числе кортизол, важны для регуляции иммунной системы и уменьшения воспаления. Это важно в стрессовых или угрожающих ситуациях, когда травма может привести к усилению активации иммунной системы, однако хронический стресс может привести к нарушению связи между иммунной системой и осью HPA.

Такое нарушение связи было связано с развитием в будущем многочисленных физических и психических заболеваний, включая хроническую усталость, метаболические нарушения (например, диабет, ожирение), депрессию и иммунные расстройства.

Желудочно-кишечный тракт

Стресс может повлиять на связь между мозгом и кишечником и вызвать боль, вздутие живота и другие неприятные ощущения в кишечнике. Кроме того, кишечник населен миллионами бактерий, которые могут влиять на его здоровье и здоровье мозга, что может влиять на способность мыслить и воздействовать на эмоции.

При стрессе человек может есть гораздо больше или гораздо меньше, чем обычно. Увеличение количества или разнообразия пищи, а также увеличение потребления алкоголя или табака может привести к изжоге или кислотному рефлюксу. Стресс или переутомление также могут усилить интенсивность регулярно возникающих болей при изжоге. Редкие случаи спазмов в пищеводе могут быть вызваны сильным стрессом, и их легко принять за сердечный приступ. Стресс также может затруднить проглатывание пищи или увеличить количество заглатываемого воздуха, что приводит к отрыжке, газообразованию и вздутию живота.

Стресс усиливает боль, вздутие живота, тошноту и другие неприятные ощущения в желудке. При сильном стрессе может возникнуть рвота. Кроме того, стресс может вызвать излишнее повышение или понижение аппетита. Нездоровое питание, в свою очередь, может ухудшить настроение.

Нервная система

Чрезмерная активность периферической нервной системы во время стресса может способствовать развитию определенных реакций, например, вызывая бронхоконстрикцию (например, при астме) или чрезмерную вазодилатацию и ухудшение кровообращения.

Мужская репродуктивная система

Избыточное количество кортизола может отрицательно сказаться на биохимическом функционировании мужской репродуктивной системы.

Хронический стресс, продолжающийся в течение длительного времени, может влиять на выработку тестостерона, что приводит к снижению полового влечения или либидо, и даже может вызвать эректильную дисфункцию или импотенцию.

Исследователи обнаружили, что у мужчин, переживших два или более стрессовых жизненных события за последний год, наблюдался более низкий процент подвижности сперматозоидов и более низкий процент сперматозоидов нормальной морфологии по сравнению с мужчинами, не переживавшими никаких стрессовых событий.

Женская репродуктивная система

Стресс может влиять на менструацию у девочек и девушек-подростков несколькими способами. Например, высокий уровень стресса может привести к отсутствию или нерегулярности менструального цикла, более болезненным менструациям, изменению продолжительности цикла.

Напряжение, рассеянность, усталость и т.д. могут снижать сексуальное желание, особенно если женщина одновременно ухаживает за маленькими детьми или больными членами семьи. Стресс может оказывать существенное влияние на репродуктивные планы женщины. Психологический стресс может негативно сказаться на способности женщины к зачатию, здоровье во время беременности и послеродовой адаптации. Депрессия является ведущим осложнением беременности и послеродового периода. Материнский стресс может плохо повлиять на развитие плода и ребенка в дальнейшем, а также нарушить связь с ребенком в течение нескольких недель и месяцев после родов.

Более того, эмоциональный дистресс может привести к усилению физических симптомов. Например, женщины, испытывающие повышенную тревожность, могут испытывать более сильные или интенсивные приливы жара.