Ученые объяснили, как выявить деменцию во время прогулки
Даже незначительные детали и изменения в поведении могут указывать на проблемы со здоровьем. Ученые рассказали изданию Mirror, на какие нюансы во время ходьбы следует обратить внимание.
По их словам, во время той же прогулки наш мозг обрабатывает приличный объем информации, которую, к тому же, необходимо оперативно обработать и использовать для выстраивания пути. Поэтому у страдающих от деменции людей возникают определенные трудности во время ходьбы.
Есть четыре ранних признака деменции, которые активно проявляются, когда человек ходит. Речь идет о медленном темпе ходьбы, дезориентации, малой широте шага и изменениях размаха рук, объяснили специалисты.
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