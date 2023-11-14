Ученые объяснили, как выявить деменцию во время прогулки

Даже незначительные детали и изменения в поведении могут указывать на проблемы со здоровьем. Ученые рассказали изданию Mirror, на какие нюансы во время ходьбы следует обратить внимание.

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По их словам, во время той же прогулки наш мозг обрабатывает приличный объем информации, которую, к тому же, необходимо оперативно обработать и использовать для выстраивания пути. Поэтому у страдающих от деменции людей возникают определенные трудности во время ходьбы.

Есть четыре ранних признака деменции, которые активно проявляются, когда человек ходит. Речь идет о медленном темпе ходьбы, дезориентации, малой широте шага и изменениях размаха рук, объяснили специалисты.