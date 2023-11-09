Ученые выяснили, через какое время мозг восстанавливается после употребления алкоголя

Исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск возникновения ряда проблем, связанных с мозгом, таких как деменция , инсульт и депрессия, сообщает The Sun.

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У тех, кто страдает от алкогольной зависимости, как правило, наблюдается истончение коры головного мозга, которая отвечает за принятие решений и творчество. Исследование, проведенное в США, показало, что восстановить повреждения мозга, вызванные алкоголем, можно за 7,3 месяца.

Ученые провели эксперимент. Они заставили 133 человека, 88 из которых были алкоголиками, бросить пить. На протяжении всего времени ученые исследовали их мозг, чтобы увидеть, как отказ от алкоголя повлиял на его состояние.

Через семь месяцев толщина коры головного мозга существенно улучшилась у тех, кто раньше часто употреблял алкоголь. Ученые предположили, что мозг может восстанавливать и регенерировать свою структуру, когда человек перестает употреблять алкоголь длительное время.