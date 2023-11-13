Ученые нашли новый способ для улучшения реакции

Двигательные участки мозга были обнаружены учеными из ННГУ, сообщает “РИА Новости”. По словам исследователей, они отвечают за создание двигательных образов.

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Ученые открыли новый способ магнитной стимуляции этих участков мозга, который должен помочь в улучшении реакции и координации. К тому же, его можно использовать для подготовки спортсменов.

По словам врачей, с помощью этого способа можно создать нейроинтерфейс с магнитной стимуляцией, который помогает развивать и ускорять человеческую реакцию.

Предполагается, что с помощью нового открытия получится улучшить когнитивные функции пожилых людей и замедлить старение, а также реабилитировать нарушения в движении и изобрести новые типы тренировок.