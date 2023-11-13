Ученые нашли новый способ для улучшения реакции
Двигательные участки мозга были обнаружены учеными из ННГУ, сообщает “РИА Новости”. По словам исследователей, они отвечают за создание двигательных образов.
Ученые открыли новый способ магнитной стимуляции этих участков мозга, который должен помочь в улучшении реакции и координации. К тому же, его можно использовать для подготовки спортсменов.
По словам врачей, с помощью этого способа можно создать нейроинтерфейс с магнитной стимуляцией, который помогает развивать и ускорять человеческую реакцию.
Предполагается, что с помощью нового открытия получится улучшить когнитивные функции пожилых людей и замедлить старение, а также реабилитировать нарушения в движении и изобрести новые типы тренировок.
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