Как распознать сотрясение мозга

Сотрясение мозга — это легкая форма черепно-мозговой травмы, которая влияет на работу органа. Эффект от сотрясения может быть кратковременным, длиться всего несколько часов или пару дней, или же вызвать долгосрочные проблемы.

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Все о том, как распознать сотрясение и к каким последствиям оно может привести, — в материале "Рамблер".

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Сотрясение мозга возникает в результате травматического удара по голове, который заставляет мозг быстро двигаться вперед-назад, подобно хлысту. После резкого движения мозг подпрыгивает и перекручивается внутри черепа, растягивая и повреждая свои нежные клетки и структуры. Это повреждение может вызвать физические и химические изменения в мозге и повлиять на его работу.

Общими симптомами после сотрясения головного мозга являются головная боль, потеря памяти (амнезия) и спутанность сознания. Амнезия обычно связана с забыванием события, вызвавшего сотрясение мозга.

Физические признаки и симптомы сотрясения мозга могут также включать:

Звон в ушах

Тошноту

Рвоту

Усталость или сонливость

Размытое зрение

Некоторые симптомы сотрясения мозга могут проявиться сразу, а другие — в течение нескольких дней после травмы, например:

Нарушение концентрации внимания и памяти

Раздражительность и другие изменения личности

Чувствительность к свету и шуму

Нарушения сна

Проблемы психологической адаптации и депрессия

Расстройства вкуса и обоняния

Травмы головы очень часто встречаются у детей младшего возраста. Однако сотрясение мозга у малышей бывает трудно распознать, поскольку они не могут описать свои ощущения.

У вашего ребенка может быть сотрясение, если вы замечаете у него:

Ошеломленный вид

Вялость и легкую утомляемость

Раздражительность и капризность

Потерю равновесия и неуверенную походку

Чрезмерный плач

Изменение режима питания или сна

Отсутствие интереса к любимым игрушкам

Рвоту

Судороги

Если у вашего ребенка нет признаков серьезной травмы головы, он сохраняет бдительность, нормально двигается и реагирует на ваши действия, то травма, скорее всего, легкая и обычно не требует дополнительного обследования.

Обратитесь за неотложной помощью при следующих симптомах:

Повторяющаяся рвота или тошнота

Потеря сознания длительностью более 30 секунд

Головная боль, усиливающаяся с течением времени

Жидкость или кровь, вытекающая из носа или ушей

Нарушения зрения или работы глаз, например, зрачки больше обычного или зрачки неодинакового размера

Звон в ушах, который не проходит

Слабость в руках или ногах

Сильная бледность в течение более часа

Изменения в поведении

Спутанность сознания или дезориентация, например, затрудненное узнавание людей или мест

Невнятная речь или другие изменения речевого аппарата

Очевидные трудности с умственной деятельностью или физической координацией

Изменения физической координации, например, спотыкание или неуклюжесть

Судороги или конвульсии

Продолжительное или периодически повторяющееся головокружение

Хотя медики обычно относят сотрясение к легкой форме черепно-мозговых травм, даже самые легкие сотрясения могут привести к серьезным последствиям.

Около 20% людей могут страдать от последствий сотрясения мозга, когда симптомы сохраняются и через шесть недель, говорят исследования. Однако чем больше сотрясений мозга вы получаете, тем больше вероятность возникновения долгосрочных последствий, особенно если вы не даете мозгу достаточно времени на восстановление между травмами.