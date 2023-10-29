Как распознать сотрясение мозга
Сотрясение мозга — это легкая форма черепно-мозговой травмы, которая влияет на работу органа. Эффект от сотрясения может быть кратковременным, длиться всего несколько часов или пару дней, или же вызвать долгосрочные проблемы.
Все о том, как распознать сотрясение и к каким последствиям оно может привести, — в материале "Рамблер".
Сотрясение мозга возникает в результате травматического удара по голове, который заставляет мозг быстро двигаться вперед-назад, подобно хлысту. После резкого движения мозг подпрыгивает и перекручивается внутри черепа, растягивая и повреждая свои нежные клетки и структуры. Это повреждение может вызвать физические и химические изменения в мозге и повлиять на его работу.
Общими симптомами после сотрясения головного мозга являются головная боль, потеря памяти (амнезия) и спутанность сознания. Амнезия обычно связана с забыванием события, вызвавшего сотрясение мозга.
Физические признаки и симптомы сотрясения мозга могут также включать:
- Звон в ушах
- Тошноту
- Рвоту
- Усталость или сонливость
- Размытое зрение
Некоторые симптомы сотрясения мозга могут проявиться сразу, а другие — в течение нескольких дней после травмы, например:
- Нарушение концентрации внимания и памяти
- Раздражительность и другие изменения личности
- Чувствительность к свету и шуму
- Нарушения сна
- Проблемы психологической адаптации и депрессия
- Расстройства вкуса и обоняния
Травмы головы очень часто встречаются у детей младшего возраста. Однако сотрясение мозга у малышей бывает трудно распознать, поскольку они не могут описать свои ощущения.
У вашего ребенка может быть сотрясение, если вы замечаете у него:
- Ошеломленный вид
- Вялость и легкую утомляемость
- Раздражительность и капризность
- Потерю равновесия и неуверенную походку
- Чрезмерный плач
- Изменение режима питания или сна
- Отсутствие интереса к любимым игрушкам
- Рвоту
- Судороги
Если у вашего ребенка нет признаков серьезной травмы головы, он сохраняет бдительность, нормально двигается и реагирует на ваши действия, то травма, скорее всего, легкая и обычно не требует дополнительного обследования.
Обратитесь за неотложной помощью при следующих симптомах:
- Повторяющаяся рвота или тошнота
- Потеря сознания длительностью более 30 секунд
- Головная боль, усиливающаяся с течением времени
- Жидкость или кровь, вытекающая из носа или ушей
- Нарушения зрения или работы глаз, например, зрачки больше обычного или зрачки неодинакового размера
- Звон в ушах, который не проходит
- Слабость в руках или ногах
- Сильная бледность в течение более часа
- Изменения в поведении
- Спутанность сознания или дезориентация, например, затрудненное узнавание людей или мест
- Невнятная речь или другие изменения речевого аппарата
- Очевидные трудности с умственной деятельностью или физической координацией
- Изменения физической координации, например, спотыкание или неуклюжесть
- Судороги или конвульсии
- Продолжительное или периодически повторяющееся головокружение
Хотя медики обычно относят сотрясение к легкой форме черепно-мозговых травм, даже самые легкие сотрясения могут привести к серьезным последствиям.
Около 20% людей могут страдать от последствий сотрясения мозга, когда симптомы сохраняются и через шесть недель, говорят исследования. Однако чем больше сотрясений мозга вы получаете, тем больше вероятность возникновения долгосрочных последствий, особенно если вы не даете мозгу достаточно времени на восстановление между травмами.
Хотя большинство людей выздоравливают после одного сотрясения мозга, последствия сотрясения могут быть кумулятивными, особенно если они происходят вскоре друг за другом. У людей, перенесших несколько сотрясений мозга, симптомы могут быть более выраженными, а на восстановление может потребоваться больше времени. Исследование, проведенное в Гарвардском университете, показало, что бывшие футболисты, отмечавшие большее количество симптомов сотрясения мозга в течение своей карьеры, значительно чаще сообщали о когнитивных нарушениях, депрессии и тревожности в более позднем возрасте.