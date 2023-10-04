Почему кружится голова, когда резко встаешь

Если у вас иногда кружится голова и темнеет в глазах, когда вы встаете, как правило, это нормально. Однако в некоторых случаях это может быть симптомом хронического заболевания. Какого? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Эта реакция организма известна как постуральная или ортостатическая гипотензия. Она вызвана быстрым изменением положения тела, и обычно беспокоиться о ней не стоит. Помутнение зрения, головокружение и другие неприятные ощущения, которые возникают через несколько секунд после того, как человек встает, происходят из-за внезапного, временного падения кровяного давления.

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Как объяснил доктор Стивен Юрашек, терапевт Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесса и доцент Гарвардской медицинской школы, на мгновение мозг не получает достаточного количества крови и кислорода, снабжение кислородом светочувствительной ткани сетчатки также снижается. И так как сетчатке требуется много кислорода для нормального функционирования, даже небольшое снижение его поступления может привести к проблемам со зрением.

Процесс поддержания артериального давления после вставания контролируется вегетативной нервной системой, которая регулирует непроизвольные функции организма: частоту сердечных сокращений, дыхание, пищеварение. Когда люди встают, примерно 0,3-0,8 литра крови внезапно поступают в ноги, что приводит к временному падению давления. Оно фиксируется чувствительными к давлению рецепторами в артериях, которые снабжают кровью мозг и запускают реакцию всего организма. Обычно это никак не ощущается, но при обезвоживании, приеме лекарств для снижения давления и некоторых заболеваниях, например, гриппе, процесс может быть более резким, и для стабилизации может потребоваться больше времени.

Некоторые люди могут также чувствовать головокружение, когда встают с постели по утрам, поскольку в это время их кровяное давление обычно низкое, либо во время приема алкоголя или занятий спортом. Все это - кратковременные приступы. Они отличаются от хронической ортостатической гипотензии, при которой некоторые люди испытывают длительную или частую потерю зрения и равновесия. Это состояние может мешать повседневной жизни, провоцировать падения или же обмороки. Кроме того, оно является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек.

По словам терапевта Стивена Юрашека, обеспокоиться стоит, если такое состояние сохраняется больше трех минут.

Согласно данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, ортостатическая гипотензия может быть как первичной, так и вторичной. Первичная встречается редко и вызвана нарушениями вегетативной нервной системы. Вторичная постуральная гипотензия, симптомы которой вызваны другими заболеваниями, встречается чаще. Это может быть связано, например, с :

низкой частотой сердечных сокращений, брадикардией,

низким уровнем сахара в крови, гипогликемией,

заболеваниями щитовидной железы.