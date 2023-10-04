Какие симптомы указывают на ишемическую болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - очень распространенное заболевание, которое является одной из самых частых причин смерти людей во всем мире. Согласно статистике, в России с ним сталкивается примерно 13,5% населения, поэтому очень важно заниматься его профилактикой и отслеживать симптомы.

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Почему возникает ИБС и как ее распознать? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Ишемическая болезнь сердца начинается, когда жиры, холестерин и другие вещества скапливаются на внутренних стенках артерий. Это состояние называется атеросклерозом. Оно значительно ухудшает кровоток, из-за чего основные кровеносные сосуды, питающие сердце, коронарные артерии, с трудом доставляют достаточное количество крови, кислорода и питательных веществ к сердечной мышце.

Причиной заболевания обычно являются отложения холестерина в артериях, холестериновые бляшки, и воспаление. Помимо высокого уровня холестерина, повреждение коронарных артерий может быть вызвано:

Сахарным диабетом;

Высоким артериальным давлением;

Недостаточной физической нагрузкой - малоподвижным образом жизни;

Курением.

Симптомы ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца часто развивается в течение десятилетий. Симптомы могут долгое время оставаться незамеченными. Они могут проявляться только тогда, когда сердце сильно бьется, например, во время физической нагрузки.

Поскольку коронарные артерии продолжают сужаться, к сердцу поступает все меньше и меньше крови, в таком случае симптомы могут стать более серьезными или частыми. Это могут быть:

Боль в груди (стенокардия). Ощущение давления или стеснения в груди. Некоторые люди говорят, что им кажется, будто кто-то стоит у них на груди. Боль обычно возникает в средней или левой части грудной клетки. Активность или сильные эмоции могут спровоцировать стенокардию. Как правило, боль проходит в течение нескольких минут после окончания провоцирующего события. У некоторых людей, особенно у женщин, она может быть кратковременной или острой и ощущаться в шее, руке или спине.

Одышка. Человеку может показаться, что он не может отдышаться.

Усталость. Если сердце не может перекачивать достаточное количество крови, чтобы удовлетворить потребности организма, человек может почувствовать необычную усталость.

Симптомы сердечного приступа

Полностью закупоренная коронарная артерия может вызвать сердечный приступ. Если у вас появились следующие симптомы, и они не проходят в течение 10-15 минут, немедленно вызовите скорую помощь:

Давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной, в области сердца, между лопаток;

Боль отдает в левую руку, лопатку или нижнюю челюсть;

Принятые лекарства, в том числе нитроглицерин, не помогают.

Также об инфаркте могут сигнализировать менее острые симптомы. Среди них: