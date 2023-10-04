Какие симптомы указывают на ишемическую болезнь сердца
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - очень распространенное заболевание, которое является одной из самых частых причин смерти людей во всем мире. Согласно статистике, в России с ним сталкивается примерно 13,5% населения, поэтому очень важно заниматься его профилактикой и отслеживать симптомы.
Почему возникает ИБС и как ее распознать? Рассказываем в материале "Рамблера".
Ишемическая болезнь сердца начинается, когда жиры, холестерин и другие вещества скапливаются на внутренних стенках артерий. Это состояние называется атеросклерозом. Оно значительно ухудшает кровоток, из-за чего основные кровеносные сосуды, питающие сердце, коронарные артерии, с трудом доставляют достаточное количество крови, кислорода и питательных веществ к сердечной мышце.
Причиной заболевания обычно являются отложения холестерина в артериях, холестериновые бляшки, и воспаление. Помимо высокого уровня холестерина, повреждение коронарных артерий может быть вызвано:
- Сахарным диабетом;
- Высоким артериальным давлением;
- Недостаточной физической нагрузкой - малоподвижным образом жизни;
- Курением.
Симптомы ишемической болезни сердца
Ишемическая болезнь сердца часто развивается в течение десятилетий. Симптомы могут долгое время оставаться незамеченными. Они могут проявляться только тогда, когда сердце сильно бьется, например, во время физической нагрузки.
Поскольку коронарные артерии продолжают сужаться, к сердцу поступает все меньше и меньше крови, в таком случае симптомы могут стать более серьезными или частыми. Это могут быть:
- Боль в груди (стенокардия). Ощущение давления или стеснения в груди. Некоторые люди говорят, что им кажется, будто кто-то стоит у них на груди. Боль обычно возникает в средней или левой части грудной клетки. Активность или сильные эмоции могут спровоцировать стенокардию. Как правило, боль проходит в течение нескольких минут после окончания провоцирующего события. У некоторых людей, особенно у женщин, она может быть кратковременной или острой и ощущаться в шее, руке или спине.
- Одышка. Человеку может показаться, что он не может отдышаться.
- Усталость. Если сердце не может перекачивать достаточное количество крови, чтобы удовлетворить потребности организма, человек может почувствовать необычную усталость.
Симптомы сердечного приступа
Полностью закупоренная коронарная артерия может вызвать сердечный приступ. Если у вас появились следующие симптомы, и они не проходят в течение 10-15 минут, немедленно вызовите скорую помощь:
- Давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной, в области сердца, между лопаток;
- Боль отдает в левую руку, лопатку или нижнюю челюсть;
- Принятые лекарства, в том числе нитроглицерин, не помогают.
Также об инфаркте могут сигнализировать менее острые симптомы. Среди них:
- Головокружение и холодный пот;
- Одышка;
- Тошнота и боли в животе;
- Сильная усталость.