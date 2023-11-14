Кардиолог Юрий Конев в беседе с News.ru перечислил продукты, которые опасны для здоровья сердца.

По словам медика, к таким продуктам относится соленая, моченая и кислая пища с содержанием холестерина. Данные продукты оказывают негативное воздействие на почки, где вырабатываются гормоны, которые регулируют артериальное давление.

Медик также напомнил о вреде жирного мяса и жирных молочных продуктов. Кроме того, по словам Конева, на сердце негативно влияют большое количество сахара, алкоголь, фастфуд и газировка.